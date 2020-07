Calciomercato Milan, ufficiale l’addio di Sarr

E’ ufficialmente terminata l’avventura al Nizza di di Malanga Sarr. Il difensore classe 1999, che piace al Milan, è pronto per una nuova avventura.

Malanga Sarr è tra i profili più interessanti del calcio francese. Il difensore classe 1999 è un prospetto che fa gola a parecchie squadre, tra queste il Milan.

E’ notizia di oggi che Sarr non continuerà la sua avventura con la maglia del Nizza. Il contratto in scadenza lo scorso 30 giugno non è stato prolungato. Attraverso i canali social del club francese sono arrivati i saluti, che certificano l’addio ufficiale.

Ora è pronta a scatenarsi una vera e propria asta: su Sarr non c’è solo il Milan, in Italia piacere parecchio a Inter, Lazio e Napoli ma attenzione alla pista tedesca. Il nome del difensore, infatti, sarebbe anche sul taccuino dello Schalke 04.

