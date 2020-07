Ibrahimovic e il pallone: “Il mio migliore amico” | FOTO

La foto pubblicata poco fa da Ibrahimovic sui suoi social. “Il mio migliore amico”, in riferimento al pallone. Ecco l’immagine postata dallo svedese.

Pochi minuti fa, dopo la splendida vittoria contro la Juventus per 4-2 in rimonta, Ibrahimovic ha pubblicato una foto sui suoi social. L’immagine riprende il momento in cui lo svedese accarezza la palla prima di tirare il calcio di rigore, decisivo poi per l’inizio della scalata.

Lo svedese ha scritto: “My best friend”, cioè “Il mio migliore amico”, in riferimento ovviamente al pallone.

Nell’intervista post-partita ha dato anche alcune indicazioni importanti per quanto riguarda il suo futuro. “Mi dispiace per i tifosi, stasera avrebbero potuto vedermi live per l’ultima volta“, un chiaro messaggio per il futuro.