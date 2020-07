Ibrahimovic: “Scudetto o niente se giochi nel Milan”

Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Milan Tv. L’attaccante ha parlato del momento della squadra, dopo il successo contro la Juventus.

Zlatan Ibrahimovic ancora decisivo. L’attaccante svedese ha parlato al termine di Milan-Juventus. Il bomber, come in campo, mai banale anche davanti alle telecamere: “Rimonta? La squadra ci ha creduto, noi giochiamo sereni e con fiducia – ammette Zlatan ai microfoni di ‘MilanTv’ – Abbiamo fatto il risultato che volevamo. Siamo più cattivi e concreti davanti la porta, oggi lo abbiamo dimostrato”.

Condizioni fisica – “Io sto bene, è tutto sotto controllo. Oggi ho giocato un po’ di più ma non tanto di più perché voglio essere presente nelle altre partite”.

Obiettivo scudetto – “Se ero qui dal primo giorno sarebbe stato diverso, bisogna guardare in avanti e non indietro. Il mio sogno è vincere lo scudetto e se giochi al Milan non puoi lottare per il quinto posto o lotti per il primo o niente”.