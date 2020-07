Milan Femminile, ufficiale: Vitale ancora rossonera

Francesca Vitale continuerà a vestire la maglia del Milan. E’ arrivata la conferma da parte della stessa giocatrice, sui propri profili social.

Continua l’avventura con il Milan per Francesca Vitale. Il difensore – attraverso i propri canali social – ha ufficializzato la sua presenza in maglia rossonera per la stagione 2020/2021: “Felice e onorata di poter indossare per un’altra stagione la maglia rossonera. Grazie Milan, non vedo l’ora di scendere in campo”, scrive su Instagram. Francesca Vitale sarà così ancora a disposizione di mister Maurizio Ganz.