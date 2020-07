Milan, partnership con Roc Nation: è l’agenzia di Jay-Z

Il Milan ha stipulato un accordo di partnership con Roc Nation, società fondata da Jay-Z con la quale il club rossonero collaborerà per delle iniziative.

Una delle missioni di Ivan Gazidis per far crescere il Milan è l’aumento del fatturato. Una cosa non semplice quando i risultati sportivi non sono entusiasmanti.

Comunque durante i mesi scorsi il club rossonero è riuscito a firmare alcuni accordi con degli sponsor. E tra le partnership stipulate c’è anche quella con Roc Nation, come spiegato dal Corriere della Sera.

Si tratta di una società americana di intrattenimento globale che è stata fondata nel 2008 dal famoso rapper Jay-Z. L’intesa prevede attività filantropiche, programmazione di eventi musicali, culturali ed eventi. Prevista anche una collaborazione in termini di merchandising e strategie digitali.

Il 3 maggio, quando c’era ancora il lockdown, è stato trasmesso il concerto digitale “From Milan with Love” per omaggiare le vittime del Covid-19. Oltre ad artisti musicali di fama internazionale, anche figure come Ricardo Kakà e Paolo Maldini hanno prestato il loro volto all’iniziativa.

È allora che è emersa per la prima volta la partnership tra Roc Nation, organizzatrice dell’evento, e il Milan. Ora sono emersi ulteriori dettagli di una collaborazione che potrà essere utile a entrambe le parti.

