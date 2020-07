Milan, Stylsvig: “Stadio fondamentale, attrarrà nuovi talenti”

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, in un’intervista ha parlato della partnership con Roc Nation e dell’importanza dello stadio nuovo per i rossoneri

E’ notizia di oggi la partnership del Milan con Roc Nation. Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del club rossonero, intervenuto ai microfoni di campaignlive.co.uk, ha così commentato la scelta:

“Abbiamo parlato con Roc Nation per un po’, senza relazione al Coronavirus, e abbiamo capito velocemente che c’era bisogno di una partnership. C’era incredibile sinergia da entrambi i brands e vedremo come potremo associare il mondo dell’intrattenimento e della musica a quello sportivo. Stiamo portando il calcio al prossimo livello.

Negli Stati Uniti è piuttosto normale quando pensi al Super-Bowl, ma in Europa è la prima volta. Siamo molto orgogliosi di questa partnership. Ci saranno numerosi eventi che includeranno musica, intrattenimento e altri brands. Milano è la capitale della moda e anche Roc Nation sta lavorando in quel mondo. Ci sono tante opportunità.

Nuovo Stadio fondamentale – “Spero che avremo presto notizie positive. Sarà uno degli stadi più impressionanti del mondo e permetterà nuove opportunità al club per crescere, ma anche per i brands, in quanto anche noi siamo un brand molto importante su scala globale.

Avere uno stadio di livello è fondamentale, non solo per l’economia e per i tifosi, ma anche per tutta la nazione. Porterà il club su un nuovo livello che gli permetterà di essere più competitivo ed attrarre i migliori talenti, sia sul campo che fuori”.