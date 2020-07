Tonali, Inter in pole. Ma il Milan non molla: la situazione

Le ultime sul possibile futuro di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 del Brescia fa scattare il derby di mercato.

Sandro Tonali desiderio di calciomercato delle milanesi. Come è noto, il centrocampista classe 2000 è uno dei migliori talenti italiani, tra i più richiesti in assoluto.

Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.com, l’Inter appare in pole per Tonali. La squadra nerazzurra lo considera un elemento centrale e fondamentale per il proprio progetto futuro.

Beppe Marotta ha già un principio di accordo con l’entourage di Tonali, ma non con il Brescia. Le ‘rondinelle’ infatti continuano a chiedere almeno 50 milioni di euro per il forte talento di centrocampo.

E’ su queste basi che il Milan potrebbe inserirsi. I rossoneri non mollano la pista Tonali, visto che sarebbe un innesto ideale sia per le sue simpatie rossonere, sia per le caratteristiche tecniche ed anagrafiche.

Con la qualificazione alle coppe europee e l’aumento possibile del budget, il Milan potrebbe seriamente pensare al colpaccio Tonali. Anche Ralf Rangnick sembra considerarlo un rinforzo importante.

Scatterà dunque un possibile ed ennesimo derby di mercato tutto in salsa meneghina. Ma la domanda è un’altra: a questo Milan serve davvero Tonali? O sarebbe meglio investire in altri reparti e rinforzi?

