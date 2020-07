Balotelli, nuovo caso. Il Brescia: “Pesa 100 kg”

Mario Balotelli lontano dal suo peso forma. Fanno discutere le nuove misure aggiornate e pubblicate dal sito del Brescia.

La storia tra il Brescia calcio e Mario Balotelli è ormai agli sgoccioli. Dopo la fine della quarantena forzata, il calciatore sembra aver rotto ogni rapporto col suo attuale club.

Colpa di atteggiamenti che non sono piaciuti al Brescia e al presidente Massimo Cellino. Tant’è che Super Mario è stato escluso dagli allenamenti in gruppo per diversi giorni.

L’ennesimo caso spunta sul sito web Bresciacalcio.it; il club ha aggiornato i dati dei calciatori presenti nella rosa del Brescia per la stagione in corso, modificando anche il peso degli stessi.

La scheda di Balotelli segnala un peso attuale di 99,8 kg. Un aumento consistente e progressivo della massa corporea per l’ex Milan, ben lontano dai 92 kg di peso forma.

Il club lombardo in questo modo fa intendere come Balo non abbia preso sul serio gli allenamenti nel periodo di lockdown, risultando fuori forma e inutilizzabile rispetto al resto dei compagni.

Quasi 100 kg dunque per un calciatore per l’ennesima volta ai ferri corti con la sua squadra. Neanche la vicinanza con la sua casa natale sembra aver agevolato il ritorno di Mario ad alti livelli.

LEGGI ANCHE -> RASHICA LASCIA LA GERMANIA: LE ULTIME