Werder Brema: “Rashica andrà via, sta parlando con un club”

L’annuncio dei dirigenti del club tedesco: Milot Rashica, talento assoluto del Werder, lascerà la sua squadra a breve.

Il Werder Brema si è salvato dalla clamorosa retrocessione in seconda divisione per il rotto della cuffia. Il doppio pareggio nei playout con l’Heidenheim ha salvato i bianco-verdi.

Nonostante ciò il talento Milot Rashica lascerà la sua attuale squadra. Lo ha annunciato il direttore sportivo Frank Baumann, dirigente del Werder Brema, in conferenza stampa.

“Rashica ha tante richieste. Sta già parlando con un club e so che diverse squadre si sono mosse per acquistarlo. Presumo che nella prossima stagione non sarà più con noi. Però daremo l’ok alla cessione senza svalutarlo, non dobbiamo venderlo sotto prezzo”.

Il fantasista kosovaro è dunque vicino all’addio da Brema. Il Milan è una delle società più interessate ad accaparrarsi il classe ’96, già notato quando militava nel Vitesse, in Olanda.

Ma occhio alla concorrenza: il Napoli vorrebbe fare sul serio per Rashica, ma anche altri club internazionali. Da ieri però gira la notizia di un Milan in pole per il 24enne, chiaro obiettivo di Ralf Rangnick per la prossima stagione.

Che sia proprio quello rossonero il club con cui Rashica sarebbe già in parola in questi giorni?

