Calciomercato Milan – Ostacolo inglese nella corsa a Jovic

C’è un club importante della Premier League inglese che insidia il Milan per Luka Jovic. Occhio alla possibile offerta in arrivo.

Nei piani del Milan in vista della prossima stagione c’è l’obiettivo di rinforzare l’attacco, con un calciatore giovane ma di spessore internazionale.

Luka Jovic, serbo in uscita dal Real Madrid, è uno dei nomi maggiormente accostati al Milan. Un classe ’97 che Ralf Rangnick, futuro manager rossonero, ha ampiamente approvato.

Ma dall’Inghilterra spunta la notizia di un’offerta in arrivo a Madrid da parte di una concorrente. Secondo il tabloid The Sun, il Leicester farebbe sul serio per Jovic.

L’intenzione di Brendan Rogers è quella di reperire sul mercato una punta che possa giocare in tandem con Jaime Vardy nella prossima stagione, soprattutto in caso di qualificazione Champions.

Jovic sembra il primo obiettivo delle ‘Foxes’. Addirittura sarebbe pronto un esborso da 31 milioni di sterline per convincere il Real Madrid a cedere a titolo definitivo l’ex attaccante dell’Eintracht.

Se fossero voci confermate, sarebbe un bel problema per il Milan, che rischierebbe di perdere la corsa al serbo per colpa di un’offerta alta e quasi impossibile da pareggiare per il club di via Aldo Rossi.

LEGGI ANCHE -> CALHANOGLU VUOLE TORNARE TITOLARE