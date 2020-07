Napoli-Milan, Calhanoglu scalpita: può tornare titolare

Hakan Calhanoglu potrebbe tornare dal 1′ minuto in Napoli-Milan di domenica sera. Il turco sta bene e scalpita per giocare.

Il Milan cerca il terzo colpaccio di fila. Battere il Napoli significherebbe non solo fare un passo in avanti importante, ma trovare la terza vittoria consecutiva contro una rivale diretta.

In vista del match al San Paolo, si candida nuovamente al posto da titolare Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si sente bene e vuole spazio nella formazione iniziale di mister Pioli.

Il numero 10 è partito dalla panchina contro la Juventus, per poi tornare utile in corso d’opera. Da valutare nei prossimi allenamenti le sue condizioni. Mister Stefano Pioli domani in conferenza stampa chiarirà la situazione.

Se dovesse rientrare lo scalpitante Calhanoglu dall’inizio, appare difficile capire chi gli lascerà spazio. Contro la Juve hanno giocato Saelemaekers, Paquetà e Rebic dal 1′ minuto. Il brasiliano è l’indiziato numero uno a restare in panchina se Pioli dovesse promuovere Calhanoglu contro la squadra di Gattuso.

La probabile formazione del Milan a Napoli:

(4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemakers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.

LEGGI ANCHE -> KESSIE SI TIENE STRETTO IL MILAN