Milan-Juventus, i convocati di Pioli: recuperato Calhanoglu

Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per Milan-Juventus di questa sera. Presente Hakan Calhanoglu, che si era infortunato contro la Lazio ma che ha recuperato.

Assenti Leo Duarte e Mateo Musacchio, alle prese con problemi fisici, così come Samuel Castillejo. Chiamato Lorenzo Colombo, attaccante della Primavera.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

#MilanJuve: our 23-man squad list for the big match ⚽

I 23 convocati per la sfida di San Siro 🏟️#SempreMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/jazRaW3AQy

— AC Milan (@acmilan) July 7, 2020