Kessie sta convincendo il Milan: cessione improbabile

Il Milan è molto felice delle prestazioni di Franck Kessie, giocatore più volte messo in discussione e che sta diventando una certezza a centrocampo adesso.

C’è anche il buon rendimento di Franck Kessie tra le note liete del post-lockdown del Milan. Il centrocampista ivoriano sta mettendo insieme con continuità delle prestazioni positive.

Contro la Lazio ha praticamente annullato Sergej Milinkovic-Savic e contro la Juventus ha ripetuto una grande prova. Stefano Pioli è riuscito a migliorare la disciplina tattica dell’ex Atalanta, ora molto più ordinato e lucido in campo.

Kessie sta dando maggiore equilibrio al Milan rispetto al periodo pre-pausa. La Gazzetta dello Sport sottolinea che anche l’atteggiamento è decisamente migliorato. È diventato anche più puntuale nel recarsi a Milanello, dove lavora con grande impegno e umiltà.

Adesso Franck si sta meritando uno status da incedibile in vista del prossimo calciomercato. Continuando ad avere un rendimento così positivo, la società difficilmente valuterà offerte per la sua cessione. In passato non sono mancate delle proposte, soprattutto dalla Premier League e dalla Ligue 1. E anche l’Inter ha fatto dei sondaggi, senza che però portassero a nulla di veramente concretizzabile.

Il Kessie di oggi è un giocatore che può far parte del progetto futuro del Milan. Deve continuare sulla strada attuale, evitando quella discontinuità che lo ha caratterizzato nelle scorse stagioni. Avendo quasi 24 anni, i margini di miglioramento ci sono e dovrà essere bravo a tirare fuori tutto il suo potenziale senza accontentarsi.

