Rangnick, rinforzo dal Colonia per lo staff: contatti avviati

Ralf Rangnick deve ancora definire completamente lo staff che lo supporterà al Milan nella prossima stagione. Contatti avvenuti con Horst Heldt, ora ds a Colonia.

Il progetto di rilancio del Milan verrà affidato a Ralf Rangnick, destinato a diventare allenatore e direttore tecnico del Milan. L’ufficializzazione dovrebbe arrivare a inizio agosto, dopo il termine del campionato.

Sarà interessante vedere su quali uomini punterà per il suo staff. Qualcuno dell’attuale organigramma verrà confermato, basti pensare al capo-scout Geoffrey Moncada e all’osservatore Dario Rossi (rinnovo biennale appena firmato). Ma altre figure sono pronte ad arrivare insieme al manager tedesco.

Secondo il quotidiano Il Giornale, Rangnick vorrebbe un dirigente di sua fiducia nell’area tecnica. Ha avviato i contatti con Horst Heldt, con il quale ha già lavorato allo Schalke 04 e che dal novembre 2019 è il direttore sportivo del Colonia.

Il 50enne di Königswinter è un ex calciatore. Ha lavorato anche nello Stoccarda e nell’Hannover con ruoli dirigenziali. L’arrivo di Heldt al Milan è comunque difficile, visto che a fine giugno è arrivato l’accordo per il rinnovo di contratto con il Colonia fino al 2023. Rangnick magari proverà a convincerlo, però il club tedesco vorrà far valere il recente prolungamento contrattuale.

LEGGI ANCHE -> Ajer, prima offerta del Milan rifiutata: le ultime news