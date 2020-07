Milan, da Tonali a Rashica: i nomi in orbita Rangnick

Stanno emergendo conferme sugli obiettivi di mercato di Ralf Rangnick per rafforzare il Milan. Giovani talenti interessanti che hanno grandi qualità.

Il Milan affiderà il proprio progetto di rilancio a Ralf Rangnick, manager tedesco che ha fatto ottime cose nella galassia calcistica Red Bull. La sua esperienza e le sue competenze sono ritenute adatte alla missione.

Anche se è ancora sotto contratto con la società austriaca e non ha firmato con il Diavolo, il 62enne di Backnang ha già chiari gli obiettivi di mercato per rafforzare la squadra. Si tratta di giovani talenti con grande potenziale di crescita. Il budget dovrebbe essere sui 75 milioni di euro più metà degli introiti delle cessioni.

Calciomercato Milan, gli obiettivi di Rangnick

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che tra i giocatori nel mirino di Rangnick c’è Sandro Tonali. Il gioiello del Brescia sembrava vicino all’Inter, che però non ha ancora chiuso l’accordo con Massimo Cellino. Si parla di un prezzo di almeno 30 milioni, però le parti non sono vicine all’intesa.

Ivan Gazidis, con l’apporto di Paolo Maldini (che aveva avviato i primi contatti), ha iscritto il Milan alla corsa per Tonali. L’Inter rimane in vantaggio, considerando anche gli ottimi rapporti con l’avvocato Beppe Bozzo, che cura gli interessi del giocatore. Ma se i nerazzurri non dovessero chiudere, il Diavolo avrà la chance di provare a piazzare il colpo.

La Gazzetta dello Sport scrive che Rangnick ha avvallato anche l’arrivo di Patrik Schick e Milot Rashica. Il primo è un attaccante di proprietà della Roma in prestito al Lipsia, che non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 28 milioni. Il secondo è un centrocampista offensivo che milita nel Werder Brema e viene valutato 20 milioni.

Per Schick il Milan potrebbe provare a offrire 20 milioni alla Roma. Il 24enne centravanti ceco, autore di 10 gol in Bundesliga, non vuole rientrare alla Roma e spera di trovare una nuova squadra al più presto.

Rashica si è salvato col Werder Brema e vuole mettersi alla prova in una realtà più importante. C’è il forte pressing del Lipsia sul 24enne calciatore kosovaro con cittadinanza albanese che nell’ultima stagione ha totalizzato 11 gol e 8 assist in 34 partite.

Da non dimenticare che Rangnick ha da tempo nel mirino anche Dominik Szoboszlai, che ha già fatto capire via social di gradire la destinazione Milan. Lascerà il Red Bull Salisburgo e potrebbe essere uno dei pilastri del nuovo progetto rossonero. Per il centrocampista ungherese classe 2000 servono 24-25 milioni.

Il Corriere della Sera aggiunge anche altri profili che piacciono a Rangnick e che sono stati già accostati al Diavolo: il difensore Nikola Milenkovic e il centravanti Dusan Vlahovic della Fiorentina, l’attaccante Luka Jovic del Real Madrid.

