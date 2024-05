Milan, incontro e doppia offerta per l’attaccante: tutti i dettagli

Novità cruciali sul fronte attaccante per il Milan. Il club ha puntato tutte le sue forze sul giovane e sta facendo il possibile per acquistarlo.

Il Milan è alla ricerca del sostituto più adatto di Olivier Giroud, il veterano bomber che a giugno lascerà i rossoneri a parametro zero per volare oltreoceano. Il francese, stimatissimo dal Mondo Milan, ha deciso di concludere qui la sua esperienza col Diavolo, consapevole che a 38 anni non potrà più avere il ruolo da protagonista che ricopre da 3 anni. Ha scelto il Los Angeles FC, in MLS, come ultima parentesi della sua carriera. Per il Milan non sarà semplice salutare il suo veterano, vecchio cuore rossonero, ma intanto la dirigenza vuole sbrigarsi nel mercato per trovare il rimpiazzo.

Le idee il Milan ce le ha chiare. Vuole un profilo giovane, mobile, e con un gran fiuto del gol. Il favorito sembrava essere Joshua Zirkzee, l’attaccante del Bologna che ha segnato il suo totale exploit nella stagione in corso. Gli emiliani vogliono più di 60 milioni di euro per lasciar partire il gioiello olandese, e a complicare i piani del Milan c’è anche la forte concorrenza di Inter, Juventus e Arsenal. Tali ostacoli hanno portato Moncada e Ibrahimovic a puntare l’attenzione su un altro profilo di grande qualità, provandoci nel concreto.

Si tratta di Benjamin Sesko del Lipsia. Adesso, è lo sloveno in pole nelle preferenza del club rossonero. Si era parlato dell’esistenza di una clausola rescissoria che rendeva difficile il suo acquisto, ma le ultime novità sono decisive.

Milan, tutto su Sesko: incontrati gli agenti

Come riferisce il collega Marco Giordano, il Milan ha puntato tutto se Sesko, ritenendolo il profilo più adatto per rinnovare e rinforzare il reparto d’attacco. Lo sloveno classe 2003 ha segnato 16 gol in questa stagione con la maglia del Lipsia ed è ormai considerato uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico europeo. Al Milan piace per tutte le sue caratteristiche di bomber mobile, ma servirà trattare coi tedesco. Giordano riferisce che i rossoneri hanno già presentato due offerte al Lipsia, entrambe rifiutate.

Si sono tenuti diversi colloqui con l’entourage di Sesko, che hanno condotto il Milan a palesarsi al club tedesco con due proposte economiche concrete sul tavolo. Il Lipsia, continua la fonte, vuole tirare la corda sul costo di cessione di Benjamin, che parte da una base di 50 milioni di euro. Dunque, il Milan proverà nei prossimi step negoziali a convincere il club della Red Bull, che avranno luogo nelle prossime settimane.

Da sottolineare che per Sesko ci sono stati dei timidi sondaggi anche di PSG e Juventus, quest’ultima ci sta pensando in caso di cessione di Vlahovic.