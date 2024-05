Tra Sesko e Zirkzee: il Milan sceglie il bomber da oltre 50 milioni

Il Milan si prepara a mettere le mani sul grande attaccante da cui ripartire con l’addio di Olivier Giroud. La scelta è pronta

Non c’è tempo da perdere in Casa Milan. In via Aldo Rossi, ormai da giorni, si sta pensando intensamente al futuro. Le ultime tre partite di campionato, d’altronde, non potranno di certo cambiare gli scenari.

La qualificazione in Champions League è stata ottenuta matematicamente e ci si può dunque muovere senza particolari affanni o sorprese. La priorità è chiaramente l’arrivo di un nuovo allenatore, con i casting per la successione di Stefano Pioli che si sono aperti da tempo. A breve – verosimilmente al termine del campionato – sapremo da chi ripartirĂ il Diavolo. DovrĂ essere una scelta convincente e che possa permettere ai rossoneri di ridurre il gap con l’Inter.Â

Ma sarĂ soprattutto un’altra scelta ad aiutare il Milan ad avvicinarsi ai cugini nerazzurri, quella del centravanti. Il Diavolo inevitabilmente ripartirĂ da un nuovo giovane bomber. Non ci sono alternative dopo la decisione di Olivier Giroud di lasciare la squadra rossonera. Il francese, autore di 16 gol e 9 assist in stagione, sarĂ una perdita davvero importante, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche a livello umano. MancherĂ tanto Olivier Giroud allo spogliatoio, ma il Milan è chiamato a guardare avanti.

Così, la proprietà è pronta a fare un investimento davvero importante. In estate ci si aspetta un esborso da almeno cinquanta milioni per l’attaccante che dovrĂ guidare il Diavolo fin da subito.

Certezza Zirkzee

Il nome in cima alla lista è quello di Joshua Zirkzee. L’olandese è l’uomo immagine del Bologna, con dodici reti e sette assist. Dopo anni in cui ha faticato a trovare il gol, con Thiago Motta è finalmente esploso e il suo prezzo è chiaramente schizzato alle stelle. Il suo nome è sul taccuino dei grandi club da anni e il Milan ha da tempo avviato i contatti con il suo entourage e il Bologna per acquistarlo. Ma la valutazione è importante superiore ai 60 milioni di euro.

L’inserimento di una contropartita tecnica come Alexis Saelemaekers (il Bologna può riscattarlo per 10 milioni), può certamente aiutare. Ma il Diavolo vorrebbe inserire anche altri elementi.

Zirkzee è certamente il preferito, ma serve fare in fretta visto che piace anche a Juventus e Inter, che oggi hanno un po’ le mani legate, ma in caso di cessione di un big potrebbero fiondarsi sull’olandese. Attenzione infine alla Premier League, dove il suo agente vorrebbe mandarlo.

Sale Sesko

Zirkzee, però, ha voglia di continuare a giocare in Serie A e questo può rappresentare un aspetto importante sul quale far leva.

L’olandese, dunque, è in cima alla lista della spesa, ma nelle ultime ore è tornato prepotentemente di moda il talento di Benjamin Sesko. Per il classe 2003 sloveno ci sono stati dei contatti con il suo entourage di recente, ma il suo profilo è seguito ormai da anni.

Il prezzo è pressoché identico a quello di Zirkzee, con il Lipsia che difficilmente se ne priverà per meno di 50/60 milioni di euro (praticamente impossibile pensare di inserire contropartite tecniche). Tanti soldi che potrebbero diventare di più se le trattative dovessero prolungarsi in estate. Ecco perché il Milan ha bisogno di fare in fretta.

Da una parte c’è così Zirkzee che conosce bene la Serie A e che ha dimostrato di non temere un palcoscenico come San Siro. L’olandese è un attaccante che gioca tanto per la squadra. Sesko, invece, che ha realizzato in stagione sedici reti e due assist, vede la porta più facilmente ed è un giocatore che in prospettiva può raggiungere numeri importanti. Per il Milan è davvero tempo di scegliere e in ogni caso il tifoso non potrà far altro che esultare.