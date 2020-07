Inzaghi chiama Pato: l’ultima pazza idea del Benevento

Clamorosa idea di Pippo Inzaghi: per la Serie A con il suo Benevento vorrebbe chiamare il suo vecchio partner d’attacco nel Milan.

Filippo Inzaghi e Alexandre Pato di nuovo insieme. Non si tratta di una partita per beneficenza tra vecchie glorie rossonere, ma di pura realtà per la prossima Serie A.

Super Pippo, allenatore del Benevento neopromosso, sta pensando seriamente di chiamare e convincere Pato a raggiungerlo in Campania in vista della prossima stagione.

Il Benevento sta costruendo una squadra ricca di calciatori di spessore ed esperienza, per evitare di retrocedere immediatamente come successo nel 2017-2018.

L’ingaggio di Pato sarebbe l’ultima pazza idea del club, avallata da Inzaghi. Secondo Tuttosport i dirigenti campani sarebbero già al lavoro con il Tianjin per valutare l’acquisto del classe ’89 brasiliano.

Insieme a Remy, Gervinho, Iturbe, Obi Mikel e Glik, il nome di Pato risulta l’ennesima opzione di spessore internazionale per rinforzare il Benevento.

Pato e Inzaghi hanno condiviso l’esperienza nel Milan dal 2008 al 2012. Assieme hanno vinto uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana.

