Arnault, yacht in Italia: vacanze o affari?

Il ricchissimo imprenditore francese è sbarcato sulle coste italiane con il suo yacht milionario. Il Milan rimane un suo possibile obiettivo.

Bernard Arnault è in Italia. Il ricchissimo imprenditore, patron dell’azienda di beni di lusso LVMH, è sbarcato sulle coste del nostro paese.

Come riporta Il Mattino, lo ha fatto in sella al suo yacht di dimensioni gigantesche, arenato sulle coste campane nei pressi di Palinuro.

Una barca mastodontica, per un valore totale di 150 milioni di euro. Arnault ha fatto progettare lo yacht di famiglia in Olanda dalla Feadship; è in grado di ospitare 16 persone in 8 diverse cabine, più altre 12 stanze per l’equipaggio.

La domanda ora è una: Arnault è giunto in Italia per affari o per una semplice vacanza? Intanto i tifosi del Milan sognano: basta vedere le immagini del suo prezioso yacht per capire le risorse finanziarie quasi infinite del magnate francese, interessato da tempo alle quote rossonere.

