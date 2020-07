Atalanta, insulti a tifoso del Napoli: “Terrone del ca**o” | VIDEO

Un tifoso del Napoli provoca Gasperini e un membro del suo staff lo insulta pesantemente. Il video dell’accaduto sta ovviamente facendo il giro del web.

Episodio non certo da ricordare al momento della partenza per Torino dell’Atalanta di Gasperini, che stasera sfiderà la Juventus di Maurizio Sarri. All’uscita dal pullman, un tifoso del Napoli ha avvicinato il mister dei bergamaschi domandogli, in maniera provocatoria, se anche stavolta “avrebbero regalato la partita ai bianconeri”.

Il tecnico, visibilmente infastidito, ha invitato il tifoso ad andarsi a fare un giro. Nello stesso tempo un membro dello staff gli ha risposto ‘terrone del ca**o’.

La scena ripresa dal telefonino, come era prevedibile, è diventata subito virale, scatenando le polemiche.

📽 ‘Testa di cazzo’ e ‘Terrone’ urla un dirigente dell’Atalanta ad un tifoso del #Napoli Ecco, questa è l’Italia che vuole essere unita solo quando gli fa comodo.

Fate girare affinché ci siano provvedimenti pic.twitter.com/3pbqZdELnS — Arturo Minervini (@ArturoMinervini) July 11, 2020

