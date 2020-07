Calciomercato Milan, Jovic rossonero: ecco l’ostacolo

Luka Jovic continua ad essere in orbita Milan. Contatti continui con l’agente Fali Ramadani ma c’è un ostacolo per la chiusura della trattativa. Ecco quale

Luka Jovic resta uno dei nomi in cima alla lista della spesa del Milan di Ivan Gazidis. L’attaccante serbo piace particolarmente alla dirigenza rossonera ma portarlo in Italia non sarà per nulla facile. In settimana – come riporta Calciomercato.com – ci sarebbero stati nuovi contatti tra Fali Ramadani, suo agente, e la dirigenza rossonera. Si è cercato di capire la fattibilità dell’operazione.

Jovic ha aperto ad un trasferimento al Milan, metà gradita, ma l’ostacolo più grande è rappresentato dall’alto ingaggio, ben 5 milioni di euro netti. L’ex Eintracht Francoforte vorrebbe confermare tale cifra, troppo alta per il Diavolo.

Attenzione così alla pista che potrebbe portare Jovic in Premier League: Arsenal e Leicester, le squadre interessate a lui, non avrebbero problemi a garantire lo stesso ingaggio, che percepisce oggi al Real Madrid.

