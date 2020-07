Gattuso contro il suo Milan. E Pioli poteva guidare il Napoli

Gli incroci dei tecnici di Napoli e Milan, che potevano disputare la partita di oggi a panchine invertite.

Gennaro Gattuso per la prima volta in carriera sfiderà il Milan. Da allenatore, perché da quando ha scelto di perseguire questa carriera non ha mai duellato contro la sua vecchia squadra.

Una vita in rossonero per Rino, che col numero 8 sulle spalle ha creato una leggenda. E’ diventato il simbolo del calciatore grintoso, mai domo, un guerriero in campo e fuori che si faceva amare dai tifosi almeno quanto i numeri 10, i campioni assoluti.

Gattuso ha allenato il Milan dall’ottobre 2017 al maggio 2019. Circa un anno e mezzo in cui è cresciuto, ha migliorato il suo profilo da tecnico e ha raggiunto anche ottimi risultati, sfiorando la qualificazione in Champions League.

Il club ha fatto scelte diverse, decidendo di non confermarlo dopo il quinto posto dello scorso anno. Un peccato, perché oggi Rino a Napoli è un allenatore di polso, concreto, abile a risollevare un ambiente scosso dal flop-Ancelotti.

E Stefano Pioli? Anche lui sta dando dimostrazione in questo periodo di essere un allenatore da non sottovalutare. Come ricorda Tuttosport Pioli è stato vicinissimo ad allenare il Napoli.

Era l’estate 2013, quando Aurelio De Laurentiis decise di separarsi da Walter Mazzarri. Prima di ingaggiare lo spagnolo Rafa Benitez gli azzurri pensarono seriamente a Pioli, che aveva lavorato molto bene a Bologna.

Non se n’è fatto nulla. Ma forse è meglio così, visto che il percorso del mister rossonero lo ha portato con serietà ed applicazione ad essere oggi lo stimato allenatore del Milan.

