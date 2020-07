Napoli Milan dove vedere: Sky o DAZN? Canale tv e streaming

Dove vedere Napoli-Milan, la partita di Serie A in programma oggi alle 21.45 allo Stadio San Paolo. Tutte le informazioni necessare su come assistere a questa importante gara.

Un’altra super sfida per il Milan di Stefano Pioli. Dopo aver battuto, a sorpresa, Lazio e Juventus in fila, adesso è il turno del Napoli allo Stadio San Paolo. Una partita complicata visto che anche gli azzurri vivono un ottimo momento di forma, guidati dal grande ex Gennaro Gattuso.

Servirà un’altra impresa al Milan per portare a casa un risultato che sarebbe pesantissimo. Tra l’altro i rossoneri hanno anche esigenze di classifica: i tre punti sono importanti anche per matenere la zona Europa e riprendere la distanza dalle inseguitrici. Come detto, però, non sarà per nulla semplice: il Napoli sta bene e gioca un ottimo calcio.

Una cosa è certa: questa partita rischia di regalare grande spettacolo. Un evento da non perdere! Ecco tutte le informazioni necessarie su come e dove vedere questo match in tv e in streaming, in programma stasera alle 21.45.

Dove vedere Napoli Milan

Napoli–Milan è un’esclusiva Sky Sport, quindi la partita sarà visibile in tv soltanto sui canali dell’emittente satellitare. I canali sono Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati possono utilizzare il sito Sky GO o l’app dedicata per i dispositivi mobile come Smartphone e Tablet. L’alternativa, per chi non possiede Sky, è Now TV, accessibile però solo tramite abbonamento.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Allenatore: Gattuso

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli.