Gli hihighlights di Napoli-Milan, la gara di questa sera valida per la 32^ giornata di Serie A. Ecco la sintesa della partita dello stadio San Paolo.

Il Napoli parte bene e crea diverse occasioni, due molto importanti. Mertens salta Conti e Bennacer, prova a piazzare ma Donnarumma è supero. E Gigio si ripete qualche minuto dopo anche su Callejon a distanza ravvicinata. Il Milan finalmente esce fuori e, al 20′, trova anche il gol del vantaggio con Theo Hernandez; una rete da ala pura. Il Napoli continua a fare la partita e arriva anche al pareggio: al 34′, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Di Lorenzo ribadisce in rete sulla respinta di Donnarumma. Il primo tempo si conclude con il risultato di 1-1.

Nel secondo tempo il Milan sembra più padrone del campo, ma il Napoli quando riparte è molto pericoloso. Al 60′ arriva il 2-1 degli azzurri con gol di Dries Mertens su assist del solito Callejon. Pioli toglie Ibrahimovic e inserisce Bonaventura, ed è proprio Jack che, di forza, va a conquistarsi il calcio di rigore: lo realizza Kessie, è 2-2.

Nei minuti finali della partita Saelemaekers si fa espellere per due gialli nel giro di pochi minuti. Il Milan resta in dieci per questo caldissimo finale di gara. Il Napoli prova a spingere forte dell’uomo in più, ma senza successo. La gara finisce 2-2 ed è un buon punto per la squadra di Stefano Pioli.

Napoli-Milan, gli highlights del match

In attesa del video ufficiale del canale YouTube della Serie A.

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT