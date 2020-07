Lipsia su Kessie? Dalla Germania la risposta ai rumors italiani

Franck Kessie accostato al Lipsia nelle cronache di calciomercato odierne, però dal club tedesco trapela la verità sul presunto interesse per il mediano del Milan.

Nelle ore scorsa era circolata la voce inerente un interessamento del Lipsia per Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano sta impressionando positivamente in questo periodo e più club lo stanno tenendo d’occhio.

Tuttavia, dalla Germania giunge una smentita sull’interesse della squadra di proprietà della Red Bull. È il quotidiano BILD a spiegare che il Lipsia non vuole acquistare il mediano del Milan e dunque non c’è stato neppure alcun contatto. Negati i rumors diffusi in mattinata dal giornale italiano La Repubblica.

Kessie era stato accostato anche all’Inter di recente, però da Via Aldo Rossi è trapelata l’intenzione da parte del club rossonero di non vendere. Il rendimento dell’ex Atalanta sta convincendo e solo un’offerta “shock” potrebbe far partire il giocatore verso un’altra squadra.

