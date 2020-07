Calciomercato Milan – Proposto Emerson: colpo alla Theo Hernandez

Il Milan per la corsia destra della prossima stagione potrebbe ingaggiare un laterale sempre dal campionato spagnolo.

Il Milan valuta un altro colpo stile Theo Hernandez. Ovvero un nuovo innesto in difesa, sempre di prospettiva ed in arrivo dalla Liga spagnola.

Il talento in questione è Emerson Royal, terzino destro attualmente in forza al Betis Siviglia. Un nome già circolato nelle scorse settimane per il calciomercato in entrata del Milan.

Il classe ’99 di origine brasiliana è di proprietà Barcellona, anche se il Betis vanta un contratto di prestito fino al 2021. Ultimamente però i blaugrana starebbero pensando di riportarlo a casa anzitempo, per poi rivenderlo ottenendo una plusvalenza.

Ecco perché, come sostiene Tuttomercatoweb.com, Emerson sarebbe stato proposto ai dirigenti del Milan da alcuni intermediari che lavorano sul mercato di Italia e Spagna.

Il Milan valuta questo colpo stile Theo Hernandez, anche per i costi simili: 20-25 milioni di euro sarebbe il valore che il Barça dà al proprio difensore esterno.

Emerson a soli 21 anni è considerato un predestinato, un terzino che sa spingere ma sa anche usare la sua fisicità in fase difensiva. Molto dipenderà anche dalla considerazione di Ralf Rangnick, futuro manager del Milan, che si occuperà anche del calciomercato rossonero in entrata ed in uscita.

