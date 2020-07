L’attaccante annuncia: “Addio Stoccarda”. Milan in agguato

Uno degli obiettivi del Milan dalla Bundesliga ha già annunciato di voler cambiare aria. I rossoneri sono pronti all’assalto.

Il prossimo attaccante di prospettiva del Milan potrebbe arrivare direttamente dalla seconda divisione tedesca.

I rossoneri sono interessati a Nicolas Gonzalez, centravanti classe ’98 di origine argentina. Punta di diamante dello Stoccarda, il talento sudamericano potrebbe cambiare aria molto presto.

Lo ha annunciato a Tuttomercatoweb.com lo stesso Gonzalez, con parole chiare e decise: “Ho parlato col club che è già informato. Ho deciso: voglio una nuova esperienza, aria nuova. Lascerò lo Stoccarda“.

L’addio ai tedeschi potrebbe essere un assist importante al Milan. Il club rossonero acquistando Gonzalez farebbe contento anche Ralf Rangnick, prossimo manager di via Aldo Rossi, che ha un debole per il giovane attaccante ex Argentinos Junior.

Anche in Germania sono sicuri che il Milan sia attualmente in pole per ingaggiare Gonzalez. Ma non basterà un esborso minimo: lo Stoccarda chiede almeno il doppio dei 7,5 milioni di euro spesi nel 2018 per portarlo in Europa.

