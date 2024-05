Il lavoro degli esterni, la solidità difensiva: il Milan avanza per Sergio Conceiçao

Il Milan sembra orientato su Sergio Conceiçao: il tecnico del Porto che sale in pole per guidare i rossoneri

Dopo aver mollato la pista Lopetegui in seguito alle proteste dei tifosi, il Milan ha avviato nuove riflessioni alla ricerca del profilo che potesse mettere d’accordo tutti. Nelle ultime ore si è fatta strada una nuova strada che sembra convincere tutti: Sergio Conceiçao, attuale allenatore del Porto, che era già finito nella short-list dei dirigenti qualche mese fa.

L’allenatore ha firmato da poche settimane un rinnovo di contratto con il Porto ma l’elezione di Villas-Boas come nuovo presidente ha cambiato tutto. A quanto pare, le parti avrebbero un accordo per poter annullare il rinnovo in qualsiasi momento così da permettere al tecnico di scegliere altre strade. Il Milan potrebbe essere quella giusta.

Come gioca il Porto di Sergio Conceiçao

La Gazzetta dello Sport di oggi conferma anche i contatti tra Jorge Mendes, procuratore del tecnico portoghese, e la dirigenza del Milan. La proposta di ingaggiare Sergio Conceiçao come nuovo allenatore sembra trovare riscontri positivi dalle parti di via Aldo Rossi, per questo l’attuale tecnico del Porto scatta in pole nella rosa dei candidati alla panchina.

Dal punto di vista tattico, Conceiçao potrebbe rappresentare l’allenatore perfetto per il prossimo ciclo rossonero. Nei 7 anni in cui ha guidato finora il Porto ha dimostrato grande duttilità, conservando però i propri principi di gioco. Come la maggior parte degli allenatori cresciuti nella scuola lusitana, predilige un gioco arioso e tecnico, con giocatori veloci ed equilibri in mezzo al campo.

Ha alternato il 4-4-2 al 4-2-3-1, sempre in base agli impegni ed ai calciatori a disposizione. Nell’ultima stagione ha puntato molto sui giovani talenti a disposizione, senza paura di bruciarli, anche se l’utilizzo dei ‘senatori’ come Pepe o Taremi è stato fondamentale per la buona riuscita del suo progetto.

Gli elementi fondamentali del gioco di Conceiçao sono le ali d’attacco, rapide e abili nelle due fasi, ma anche il metronomo di centrocampo. Nel suo Porto quest’ultimo ruolo lo ricopre il talento argentino Alan Varela, calciatore che piace molto anche al Milan. E chissà che non possa seguire il proprio tecnico in una nuova avventura sotto la Madonnina.

Un altro tema è la fase difensiva: il Porto di Conceiçao ha sempre avuto grande solidità. E questo gli ha permesso di competere con le big d’Europa in Champions League. I portoghesi anche quest’anno hanno superato la fase a girone ma si sono dovuti arrendere di fronte all’Arsenal di Arteta, una delle migliori squadre d’Europa. Anche un anno fa il Porto andò benissimo in Champions, tanto da andare vicinissimo ad eliminare l’Inter. In Portogallo successe di tutto, fra pali, traverse e miracoli di Onana a salvare la stagione dei nerazzurri e la panchina di Simone Inzaghi.