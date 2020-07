Calciomercato Milan – Il PSG non molla Bennacer: le ultime

Ancora voci insistenti sull’interesse del PSG per Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino piace moltissimo a Leonardo.

Continua il pressing del PSG per Ismael Bennacer. Lo scrive il sito web spagnolo Todofichajes.com, molto attento alle trattative internazionali.

Il numero 4 del Milan sta disputando un’ottima stagione. Le sue prestazioni e le caratteristiche tecniche invidiabili dell’algerino hanno continuato ad attrarre i club più ricchi d’Europa.

Il PSG sembra fare sul serio. Il profilo di Bennacer sembra l’ideale secondo il d.g. Leonardo, soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Leandro Paredes, regista argentino che non ha convinto a Parigi.

I contatti tra le parti sembrano proseguire dunque, anche se il Milan non vorrebbe privarsi dopo solo un anno di Bennacer, arrivato la scorsa estate per 16 milioni di euro dall’Empoli.

Allo stesso tempo però il Milan deve far fronte al ‘rosso’ in bilancio e, se vuole investire sul mercato, dovrà anche fare qualche cessione onerosa. Un’offerta importante del PSG potrebbe far vacillare le resistenze per Bennacer.

