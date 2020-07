Napoli-Milan, Gattuso: “Partita emozionante. Rigore? No comment”

Le parole di Rino Gattuso al termine di Napoli-Milan 2-2:

“Non voglio commentare i rigori. I falli di mano sono impossibili da evitare, la regola va rivista, è un altro sport se dobbiamo mettere le mani dietro al corpo”.

Sulla sfida contro il suo Milan: “Emozionante, la squadra che mi ha cresciuto, mi ha fatto diventare uomo. Dispiace aver subito un pareggio dopo essere andati avanti”.

Sulla mancanza di gol rispetto ai tiri fatti: “Creiamo tanto ma sbagliamo ancora tanto, dobbiamo migliorare con tutti, non solo gli attaccanti. Tante volte riusciamo a non fare gol con facilità, si vede”.

Sui troppi gol subiti: “Si chiama hot zone. Il Milan oggi ha tirato pochissimo e ha fatto due gol, però è vero. Per quello che creiamo e subiamo facciamo pochi gol e ne prendiamo troppi”.

Il gioco alto del suo Napoli: “Dipende da come si comportano gli attaccanti, dobbiamo fare pressione e se non va a buon fine ci abbassiamo. Avete migliorato i pareri nei miei confronti, ora cerchiamo di giocare bene ma non siamo perfetti, ancora rischiamo troppo”.

Su Callejon: “D’accordo con voi, sta facendo molto bene. Se vuole andar via? Una questione da affrontare con lui e con il nostro direttore sportivo”.

