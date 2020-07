Pistocchi contro Ibrahimovic: “La differenza tra un campione e chi non lo è”

Il giornalista Maurizio Pistocchi non ha apprezzato la condotta di Zlatan Ibrahimovic durante Napoli-Milan e su Twitter lo ha attaccato duramente.

Serata negativa quella di Zlatan Ibrahimovic ieri sera a Napoli. Il centravanti svedese non è riuscito a dare un buon contributo, ma comunque il Milan ha conquistato un punto prezioso.

Quando è stato sostituito, ha manifestato molto nervosismo per sia perché la squadra stava perdendo che per la sua uscita dal campo. Il noto giornalista Maurizio Pistocchi su Twitter ha scritto un post di critica nei suoi confronti: «Ibrahimovic ha 38 anni e non può pensare di essere leader comportandosi in questo modo. La differenza tra un Campione e chi non lo è sta anche in queste cose, nel rispetto per l’allenatore e per i compagni».

Ibrahimovic ha 38 anni e non può pensare di essere leader comportandosi in questo modo. La differenza tra un Campione e chi non lo è sta anche in queste cose, nel rispetto per l’allenatore e per i compagni — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) July 12, 2020

