Calciomercato Milan, ore calde per Kjaer: le ultime

Scade fra qualche ora la clausola che permette il Milan di riscattare Kjaer per 3,5 milioni di euro dal Siviglia. Le ultime sul futuro del danese

Sono ore calde per il futuro di Simon Kjaer. Il difensore danese, arrivato dal Siviglia a gennaio, via Atalanta, non è stato ancora riscattato e il termine per esercitarne il diritto dal club andaluso scade domani.

L’ex Roma e Palermo dal suo arrivo a Milano ha sfornato solo prestazioni di ottimo livello. Alessio Romagnoli ha così finalmente trovato un compagno di reparto all’altezza. Se si dovesse guardare al campo non ci sarebbero davvero dubbi ma ad aver frenato fino a questo momento Elliott è l’aspetto anagrafico di Kjaer.

I 31 anni compiuti lo scorso 26 marzo sono visti come un ostacolo. La società ha sempre, infatti, deciso di puntare su calciatori più giovani.

Il danese, però, potrebbe rappresentare un’eccezione: come riporta Calciomercato.com nelle ultime ore sarebbero stati fatti dei passi in avanti per la conferma del centrale in maglia rossonera e l’annuncio ufficiale potrebbe arriva già nella mattinata di domani. Contratto biennale fino al 2022.

LEGGI ANCHE: 46 MILIONI DI PLUSVALENZA