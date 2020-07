Milan, sorridono le casse rossonere: 46 milioni di plusvalenza

Jesus Suso e Patrick Cutrone hanno fruttato alle casse del Milan ben 46 milioni di euro, che rappresentano due ottime plusvalenze.

La serata di ieri è stata quella dell’addio definitivo di Jesus Suso al Milan. L’attaccante spagnolo, volato a Siviglia lo scorso gennaio, frutta così ai rossoneri una cifra vicina ai 24 milioni di euro. Un’operazione che ha avuto la fumata bianca definitiva con la qualificazione in Champions League degli andalusi.

Sorridono le casse rossonere per una plusvalenza netta, essendo Suso arrivato al Milan praticamente a costo zero. Plusvalenza che si va ad aggiungere a quella di Patrick Cutrone, che aveva fruttano ben 22 milioni. Due ottime operazioni in uscita dunque a firma di Paolo Maldini, Boban e Massara