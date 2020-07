Verso Milan-Parma: possibile chance per Biglia

Ismael Bennacer potrebbe riposare in Milan-Parma. Stefano Pioli pensa a Lucas Biglia come titolare a centrocampo per far rifiatare l’algerino ex Empoli.

Questa sera il Milan riceve il Parma a San Siro e sa di non dover sottovalutare l’impegno. Tuttavia, Stefano Pioli intende fare un minimo di turnover per far rifiatare alcuni giocatori che hanno sempre giocato finora.

In difesa, ad esempio, verrà impiegato Davide Calabria come terzino destro al posto di Andrea Conti. A centrocampo, invece, dovrebbe esserci una chance per Lucas Biglia. Possibile riposo per Ismael Bennacer, bisognoso di uno stop dopo aver giocato in maniera continuativa e aver speso molte energie.

L’ex Lazio non gioca titolare da Milan-Napoli del 23 novembre 2019. Dopo quella partita ha collezionato circa 30 minuti in campo, sia a causa di infortuni che di scelte tecniche. Bennacer è l’indiscusso titolare in regia a centrocampo, mentre Biglia è ormai relegato al ruolo di riserva.

Il 34enne argentino a fine campionato lascerà il club rossonero e intende farlo dando il massimo nelle occasioni che gli verranno concesse. Stasera contro il Parma dovrebbe averne una e dovrà cercare di non far rimpiangere troppo Bennacer.

