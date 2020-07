Schick, l’agente apre al Milan: “Rangnick lo conosce bene”

Pavel Paska, procuratore di Patrik Schick, non chiude a un trasferimento dell’ex Sampdoria al Milan. Tutto dipende dalla trattativa Roma-Lipsia adesso.

C’è anche Patrik Schick tra i giocatori che il Milan valuta per rinforzare l’attacco. Non esiste ancora una trattativa, ma sono trapelati rumors inerenti alcuni contatti avvenuti con la Roma.

Il Lipsia non ha esercitato l’opzione per riscattarlo a 28 milioni di euro. Non perché insoddisfatto del rendimento dell’attaccante ceco ma perché punta a strappare un prezzo più basso ai giallorossi, forte anche della ritrovata serenità dell’ex Sampdoria in Germania.

Se Roma e Lipsia non dovessero trovare un nuovo accordo, Schick potrebbe andare altrove. Pavel Paska, agente del calciatore, in un’intervista concessa a iDnes.cz non ha escluso un passaggio al Milan: “Non mi hanno detto nulla riguardo al Milan, ma se Rangnick dovesse andare lì. Rangnick conosce molto bene Patrik. È una delle persone che lo volevano al Lipsia”.

Ralf Rangnick, probabile prossimo allenatore e direttore tecnico rossonero, ha stima nei confronti di Schick e potrebbe volerlo a Milano. Rispetto alla deludente stagione scorsa alla Roma, il centravanti ceco ha segnato 10 gol in 22 presenze in Bundesliga con la squadra di proprietà della Red Bull.