Il Milan dialoga con la Roma sul futuro di Patrik Schick, che il Lipsia punta ancora a tenere. Novità anche su Dominik Szoboszlai del Red Bull Salisburgo.

Sembra esserci anche Patrik Schick tra i giocatori considerati dal Milan per rinforzare l’attacco. Stando alle ultime notizie di calciomercato rivelate da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, l’ipotesi non è affatto utopistica.

Ci sono stati dei contatti concreti tra il club rossonero e la Roma per parlare del centravanti ceco. Il Lipsia non ha esercitato il diritto di riscatto da 28 milioni di euro, ma punta comunque a comprare il calciatore a una cifra inferiore, puntando sul fatto che ai giallorossi serve fare cassa per sistemare il bilancio.

La Roma non intende farsi prendere per la gola, forte del fatto che il Milan pare intenzionato a fare sul serio per Schick. Molto dipenderà anche dalla volontà dell’ex talento della Sampdoria, che in Germania sta molto bene e al Lipsia si è potuto rilanciare dopo una stagione difficile in giallorosso.

Capitolo Dominik Szoboszlai. È una priorità per Ralf Rangnick. I contatti diretti ci sono già stati e il centrocampista ungherese ha dato disponibilità al trasferimento al Milan. C’è una clausola di risoluzione da pagare (circa 25 milioni) al Red Bull Salisburgo e un accordo sull’ingaggio da perfezionare. Il Diavolo è disposto ad alzare l’offerta fino a 1,8-2 milioni a stagione più bonus.

