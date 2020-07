Calciomercato Milan, concorrenza tedesca per Jovic

Aumenta la concorrenza per Luka Jovic. L’attaccante serbo del Real Madrid è da tempo nel mirino del Milan ma piace anche in Germania e Inghilterra

Luka Jovic è certamente tra i profili che più piacciono al Milan per rinforzare l’attacco. Il calciatore serbo è in cima alla lista dei desideri di Ralf Rangnick ma portarlo in Italia, nonostante gli ottimi rapporti con il Real Madrid, non sarà per nulla facile.

Il calciatore ha avuto problemi sia in campo che fuori e il suo addio a fine stagione è praticamente certo. I contatti tra la dirigenza e l’agente Ramadani sono continui ma l’alto ingaggio frena l’affare.

Nel frattempo si registra l’inserimento di un’altra squadra per Jovic. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato dell’interessamento da parte di Chelsea e Leicester, pronte a soddisfare le sue richieste. Un’altra insidia – come riporta Marca – arriva dalla Germania, con l’Hertha Berlino pronta a riportare l’attaccante ex Eintracht Francoforte in Bundesliga.