Calciomercato Milan – Contatti per Szoboszlai e Florentino | VIDEO

Il Milan sta accelerando per l’arrivo di Dominik Szoboszlai dal Red Bull Salisburgo. Il centrocampista ungherese ha dato la sua disponibilità a un trasferimento in rossonero, ma ora va trovata la quadra economica dell’operazione. Il Milan è in vantaggio sulla concorrenza e proverà a concludere l’affare nei prossimi giorni. Per il centrocampo non si perde di vista neppure Florentino Luis. Proseguono i contatti con l’entourage del giocatore, valutato 35 milioni di euro dal Benfica. La società rossonera spera di poter strappare un prestito oneroso con diritto di riscatto per assicurarsi il giovane talento portoghese che già nel mercato di gennaio era stato oggetto di trattativa.