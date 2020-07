Calciomercato Milan, accordo con Fofana: la posizione del Saint-Etienne

Le ultime notizie dalla Francia: il Milan avrebbe in mano l’accordo con Wesley Fofana, il Saint-Etienne ha una posizione chiara in merito.

Il Milan continua a guardare in Francia per il Calciomercato. Dopo Kalulu, arrivato a parametro zero dal Lione, adesso l’attenzione dei rossoneri è su Wesley Fofana, il difensore centrale del Saint–Etienne, anche lui molto giovane e con grandi potenzialità.

Secondo quanto riportato da Le10Sport, il Milan avrebbe già fatto un’offerta da 14 milioni di euro. I francesi hanno bisogno di soldi per questioni societarie, ma la prima proposta del Diavolo è stata ritenuta bassa. Adesso in via Aldo Rossi stanno valutando se andare fino in fondo o meno.

Probabile che il Milan farà un nuovo tentativo. Dalla Francia parlano di una richiesta da almeno 20 milioni, ma nel frattempo i rossoneri hanno trovato l’accordo con il giocatore che ha accettato il trasferimento in Italia. Ecco perché è possibile che Paolo Maldini e Frederic Massara ci riproveranno.

Visualizza questo post su Instagram So happy 😜 #ASSE #PourEux Un post condiviso da Wesley Fofana (@lawestt_) in data: 25 Giu 2020 alle ore 11:23 PDT

