Calciomercato Milan – Tre club tedeschi vogliono Rodriguez

Il futuro di Ricardo Rodriguez potrebbe essere in Bundesliga, dove tre squadre sono interessate al giocatore in uscita dal Milan. Possibili trattative a breve.

Ricardo Rodriguez tornerà al Milan per essere poi ceduto, dopo che il PSV Eindhoven ha deciso di non trattare la sua conferma. Il terzino svizzero era andato in Olanda in prestito secco e ora attende di conosce il suo futuro.

Ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e pertanto il club rossonero non potrà fissare un prezzo di cessione troppo alto. Rimane comunque l’obiettivo di non registrare una minusvalenza a bilancio e di liberare il monte-ingaggi dal suo stipendio.

Rodriguez non rientra nei piani del Milan, ma ci sono società interessate ad acquistarlo. Il quotidiano Bild non esclude un ritorno in Bundesliga, dove il giocatore ha già militato nel Wolfsburg. Tre squadre sulle tracce del terzino elvetico: Hertha Berlino, Eintracht Francoforte e Hoffenheim.

Visto che di mezzo c’è l’Eintracht, si può ipotizzare un inserimento di Rodriguez nell’operazione che dovrebbe portare al riscatto di Ante Rebic. Da ricordare che nella società tedesca c’è in prestito André Silva, attaccante che ha fatto bene in Bundesliga e che a Francoforte vogliono tenersi. Possono nascere intrecci di mercato interessanti nelle prossime settimane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Milan – Biglia offerto a un club italiano