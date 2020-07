Calciomercato Milan – Biglia offerto a un club italiano

C’è la possibilità che Lucas Biglia rimanga a giocare in Serie A. Il centrocampista del Milan è stato proposto a un club italiano, dubbioso però sull’affare.

Lucas Biglia lascerà il Milan a fine campionato, il suo contratto non verrà rinnovato e sarà libero di andare via a parametro zero. Escluso il ritorno in Argentina.

Nonostante il pressing dell’Independiente, il 34enne centrocampista vuole restare in Europa. È trapelata un’offerta da parte dell’Anderlecht, club nel quale ha militato prima di approdare alla Lazio, ma il giocatore sta valutando anche altre possibilità.

Secondo quanto rivelato dai colleghi di calciomercato.com, Biglia è stato offerto dal suo entourage al Torino. Tuttavia, il club granata è alla ricerca di profili più giovani dell’argentino, che nel gennaio prossimo compirà 35 anni.

Alla squadra piemontese un elemento della sua esperienza potrebbe anche fare comodo, ma l’ex Lazio a livello fisico non è affidabile e ha pretese di ingaggio non in linea con il bilancio della società di Urbano Cairo.

Difficilmente Biglia vestirà la maglia del Torino nella prossima stagione. Un calciatore in scadenza col Milan che continua a piacere ai granata è Giacomo Bonaventura, sondato più volte dal direttore sportivo Davide Vagnati. Jack sta ancora riflettendo su dove proseguire la sua carriera. Ha anche la possibilità di giocare in Europa, cosa che col Toro non sarebbe praticabile.

