Kessie maturato e scatenato: 3° gol di fila e grande prestazione

La crescita di Franck Kessie è evidente e si è vista nuovamente in Milan-Parma. Altro gol e ulteriore prestazione di alto livello del mediano ivoriano.

C’è anche lo zampino di un super Franck Kessie nella vittoria del Milan contro il Parma a San Siro. Suo il gol dell’1-1 con un bolide di destro dalla distanza e sua anche un’altra prestazione di ottimo livello.

Il centrocampista ivoriano è giunto alla quarta rete stagionale, la terza consecutiva. Anche stavolta la sua marcatura è stata decisiva: contro la Juventus aveva firmato firmato il 2-2 che diede inizio alla rimonta, a Napoli il 2-2 finale su rigore calciato con grande freddezza e col Parma la rete dell’1-1 che ha sbloccato la squadra prima di ribaltare il match.

Come evidenziato oggi da La Gazzetta dello Sport, Kessie sta diventato un calciatore veramente incisivo per il Milan. Alla grande fisicità che lo aiuta nei contrasti sta abbinando anche precisione nel palleggio e i gol da centrocampista in grado di fare davvero la differenza.

L’ex Atalanta è maturato, ha fatto quel salto di qualità che ci si aspettava da un po’ di tempo. Certi atteggiamenti non professionali sono stati ormai superati, così come l’idea del club di poterlo cedere per fare cassa. Il Milan non ha intenzione di privarsene. E va ringraziato Stefano Pioli averlo aiutato a fare quella crescita che sembrava non arrivare mai.

