Pioli, -3 punti rispetto al Milan di Gattuso: obiettivo 5° posto

Il Milan di Stefano Pioli ha 3 punti in meno di quello di Gennaro Gattuso che un anno fa lottava per la Champions. Ora si punta all’Europa League diretta.

Altro successo per il Milan di Stefano Pioli. Ieri Parma sconfitto 3-1 a San Siro e rossoneri giunti alla quinta vittoria nelle sette partite di Serie A post-lockdown.

Il Corriere della Sera evidenzia che la squadra ha segnato 20 gol e ne ha subiti 8, conquistando 17 punti sui 21 disponibili, solo 2 in meno rispetto alla super Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo 33 giornate il Milan di Pioli ha 3 punti in meno di quello di Gennaro Gattuso, che un anno fa lottava per la Champions League però.

La formazione rossonera adesso punta al quinto posto per avere l’accesso diretto alla fase a gironi dell’Europa League. Evitare i playoff sarebbe ideale, considerando che altrimenti la preparazione dovrebbe cominciare prima e ci sarebbe il rischio di avere problemi nella prossima stagione.

Le prossime partite contro Bologna (a San Siro) e Sassuolo (al Mapei Stadium) possono essere decisive. Ma è importante che nel frattempo la Roma, che è a +4, commetta dei passi falsi. Nella prossima giornata i ragazzi di Paulo Fonseca affronteranno l’Inter allo Stadio Olimpico e possono perdere punti.

Non mancano i rimpianti per il Milan a causa di vari punti persi contro squadre medio-piccole. Ad esempio, i più recenti contro la SPAL a Ferrara. Con una vittoria, i rossoneri sarebbero ora a -2 dalla Roma.

