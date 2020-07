Bustos, l’Atletico Mineiro nega trattative: Milan ancora in corsa

Dai piani alti dell’Atletico Mineiro giunge la smentita della trattativa per Nahuel Bustos, centravanti sudamericano offerto anche a Milan e Roma di recente.

Nelle scorse ore è rimbalzata dal Brasile la notizia inerente una trattativa concreta dell’Atletico Mineiro per l’acquisto di Nahuel Bustos. Il 21enne attaccante del Talleres è stato accostato anche a Milan e Roma.

Il club argentino chiede 7-7,5 milioni di euro per il 70% del cartellino. Vuole mantenere il 30% dei diritti economici sull’eventuale futura rivendita del giocatore. I brasiliani (che avrebbero proposto 5 milioni) vorrebbero dividere in due rate il pagamento della cifra, però la controparte non è d’accordo.

A contrastare i vari rumors riguardanti i negoziati per Buston è Sérgio Sette Câmara, presidente dell’Atletico Mineiro, che ad Alterosa Esporte si è così espresso: “Non abbiamo trattative in corso con Bustos. Questa è un’altra speculazione di mercato. Qualche mese fa abbiamo fatto un sondaggio, ma l’importo richiesto era molto più alto del suo valore di mercato. Non c’è niente in corso per Bustos. E non credo che ci sarà”.

Il numero 1 della società brasiliana nega che esista una trattativa per il talento del Talleres. Ammette vecchi contatti, però il prezzo è ritenuto troppo alto e dunque verrà preso un altro attaccante invece dell’argentino.

Bustos è stato offerto anche a Milan e Roma, che non hanno avviato alcun negoziato per adesso. I due club della Serie A hanno altre priorità ora. Più possibile il trasferimento in squadre come Valencia o Porto, che hanno fatto sondaggi più concreti.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Milan – Fissato il prezzo di Ricardo Rodriguez