Calciomercato Milan – Fissato il prezzo di Ricardo Rodriguez

Non c’è prospettiva per Ricardo Rodriguez nel Milan per la prossima stagione. Scontata la cessione definitiva e già stabilito il prezzo per la sua partenza.

Il futuro di Ricardo Rodriguez non sarà al PSV Eindhoven, che dopo il prestito semestrale ha deciso di non trattare l’acquisto definitivo. Il terzino svizzero rientra al Milan in attesa di una nuova cessione.

In queste ore sta emergendo la possibilità di un suo ritorno in Bundesliga, dove tre squadre hanno già fatto dei sondaggi: Hoffenheim, Hertha Berlino ed Eintracht Francoforte. In Germania sono convinti che Rodriguez possa fare rientro nel campionato nel quale ha militato dal 2012 al 2017 con la maglia del Wolfsburg.

Il Milan attende offerte concrete per cedere il giocatore. I colleghi di calciomercato.com confermano che possono bastare 4-5 milioni di euro per dire sì alla sua vendita. A bilancio verrebbe registrata una piccola plusvalenza.

Il terzino classe 1992 ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e pertanto il suo prezzo è basso. Il club rossonero vuole cederlo nella prossima sessione di mercato assieme a Diego Laxalt, altro laterale mancino in uscita e cercato soprattutto dalla Lokomotiv Mosca. Dopo i loro addii verrà presto un vice di Theo Hernandez che possa far rifiatare l’ex Real Madrid quando necessario e sostituirlo senza eccessivi rimpianti.

