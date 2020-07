Laxalt, l’agente: “Trattativa con la Lokomotiv, sono ottimista”

Diego Laxalt ed un futuro sempre più orientato alla Russia. Lo ha confermato anche il suo agente dopo i recenti dialoghi.

Dialoghi in corso. L’entourage di Diego Laxalt ha confermato che il terzino del Milan potrebbe seriamente approdare in Russia nel prossimo futuro.

La redazione di Milannews.it ha raccolto le dichiarazioni di Ariel Krasouski, agente di Laxalt, riguardo all’opportunità di sbarcare nella Lokomotiv Mosca.

“Ieri ne abbiamo parlato per la prima volta con il Milan, abbiamo chiesto le condizioni del club sul trasferimento di Laxalt. Se le due società troveranno un accordo, per Laxalt non c’è nessun problema a giocare in Russia. Se c’è positività per la trattativa? Sono sempre ottimista”.

Insomma Laxalt è pronto a volare nell’est Europa. L’agente ha praticamente dato il via libera. Ora toccherà a Milan e Lokomotiv trovare un accordo definitivo per la prossima stagione.

Ai rossoneri non dispiacerebbe inserire il cartellino del talento russo Miranchuk nell’affare, ma bisognerà capire fattibilità e disponibilità su questi termini.

