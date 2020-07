Giampaolo, non solo Torino: spunta una nuova pista

L’ex allenatore del Milan Marco Giampaolo ha diverse richieste per la prossima stagione. Ma deve anche svincolasi dai rossoneri.

Marco Giampaolo è molto richiesto. Nonostante il flop della sua breve e sventurata esperienza sulla panchina del Milan, il tecnico abruzzese è pronto a ripartire.

Da tempo si parla del Torino come club maggiormente interessato ad affidare la panchina a Giampaolo. Ma oltre ai contatti con Urbano Cairo, secondo Tuttomercatoweb.com sarebbe in arrivo una nuova proposta.

Il Cagliari difficilmente tratterrà Walter Zenga come allenatore e potrebbe puntare nuovamente su Giampaolo. L’ex rossonero è una delle opzioni del presidente Giulini in vista della prossima annata.

Per Giampaolo si tratterebbe di un ritorno in Sardegna, visto che ha guidato già il Cagliari dall’agosto 2006 al dicembre 2007. Prima di accordarsi però, l’allenatore dovrebbe risolvere il contratto con il Milan in scadenza nel 2021.

