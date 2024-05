Dubbi su Fonseca al Milan: “Lo danno tutti per scontato, ma…”

Fonseca viene dato come prossimo allenatore rossonero, però c’è chi insinua il dubbio che possa non essere così.

Stefano Pioli non guiderà il Milan nella prossima stagione e questa è ormai una certezza assodata da tempo. Il comunicato ufficiale diramato prima dell’ultima partita di campionato contro la Salernitana ha certificato quanto era ormai noto da settimane. Rimane da capire chi lo sostituirà.

Praticamente tutte le fonti giornalistiche negli ultimi tempi danno per certo l’arrivo di Paulo Fonseca, in scadenza di contratto con il Lille e quindi prendibile senza pagare alcun tipo di indennizzo. Ha fatto un buon biennio sulla panchina del Lille, anche se ha chiuso la Ligue 1 mancando l’accesso diretto alla prossima Champions League (la squadra dovrà fare il playoff). Migliorato il quinto posto della stagione scorsa, registrando anche dei numeri importanti.

Milan, Fonseca sì o Fonseca no?

La maggioranza dei tifosi rossoneri sembra non gradire l’eventuale arrivo del tecnico portoghese, che ha alle spalle anche due anni trascorsi alla Roma. Si aspettavano un profilo di maggior spessore per prendere in mano un progetto tecnico che dopo lo Scudetto 2022 non ha avuto la crescita attesa. Proprio per questo, numerosi milanisti sognano un “big” per la panchina. Antonio Conte era uno dei preferiti, ma sembra destinato al Napoli.

Il noto giornalista Carlo Pellegatti in un video ha insinuato il dubbio che possa non essere Fonseca il prossimo allenatore del Milan: “Se dovesse arrivare Fonseca… Io sarò sicuro del suo arrivo quando arriverà il comunicato ufficiale del Milan. Fino ad allora sono cauto. Lo danno tutti per scontato, ma io aspetto lo stesso il comunicato, per eccesso di prudenza“.

Pellegatti non è sicuro che sarà il portoghese a guidare la squadra nella prossima stagione. Non si sbilancia sull’alternativa, attende novità di carattere ufficiale. A questo punto, non si può far altro che aspettare. Probabilmente la prossima settimana sarà tutto più chiaro. Venerdì il Milan affronta la Roma in un’amichevole a Perth e forse solo dopo il rientro dall’Australia saranno fugati i dubbi su chi siederà in panchina.

Anche se quasi tutti confermano Fonseca come prossimo allenatore rossonero, c’è ancora spazio per i colpi di scena. Non sarebbe la prima volta in cui un’operazione data per certa poi non si verifica. I tifosi sono impazienti di sapere notizie della società, presto chiamata a esporre la propria scelta definitiva.