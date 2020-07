Gli highlights di Milan-Bologna, le azioni salienti della partita di questa sera a San Siro. Altri tre punti importanti per la squadra di Pioli.

Un Milan spumeggiante nel primo tempo di questa partita. I rossoneri sbloccano il risultato presto con il gol di Alexis Saelemaekers, il primo per lui da quando è arrivato a gennaio: azione stupenda con cross di Theo, velo di Ibrahimovic e sinistro chirurgico del belga. Il Bologna non riesce a giocare e il Milan ne approfitta: clamoroso l’errore di Skorupski che sbaglia il rinvio, Calhanoglu intercetta e segna facile facile il raddoppio. Sorpresa a fine primo tempo: dal nulla Tomiyasu si inventa il 2-1 con un sinistro imprendibile nel sette.

Ad inizio secondo tempo gli ospiti cercano subito il 2-2, ma è il Milan ad andare in gol: incursione di Ismael Bennacer che di sinistro batte Skorupski, anche per lui è il primo gol in maglia rossonera. Chi manca alla festa? Ante Rebic, che riceve da Ibrahimovic, fa un movimento da centravanti puro e la mette dentro. Per lui è l’11esimo gol in campionato. Poco dopo tre sostituzioni per il Milan, ed esce anche Ibra: non la prende bene e battibecca con Pioli.

Nei minuti di recupero c’è tempo anche per il quinto gol: la firma è di Davide Calabria, che riceve un buon pallone da Rafael Leao. Gol costruito benissimo dal Milan con un azione super in palleggio. Da segnalare il debutto in Serie A di Lorenzo Colombo, entrato al posto di Rebic. Il Milan conquista così tre punti molto importanti in ottica Europa League.

Milan-Bologna, gli highlights del match

