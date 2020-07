Calciomercato Milan, conferma Scamacca: sfida a due

Il Milan continua ad essere sulle tracce del classe 1999 Gianluca Scamacca. L’attaccante di proprietà del Sassuolo non piace solo ai rossoneri

Ancora conferme su Gianluca Scamacca. L’attaccante in forza all’Ascoli ma di proprietà del Sassuolo è uno dei nomi sulla lista della dirigenza del Milan per rafforzare il reparto offensivo. I neroverdi sono pronti a valutare le offerte per il calciatore sul quale, però, non ci sono solo i rossoneri.

Come riporta il Corriere dello Sport, Milan e Juventus sono pronti a sfidarsi per il giovane attaccante italiano. Scamacca in stagione si è messo in luce realizzando 13 gol con la maglia bianconera.

